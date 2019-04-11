Банки получат доступ к реестру самозанятых

Банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на выездном совещании, посвященном закону о самозанятых.

Одна из основных проблем для самозанятых — блокировка банковских счетов, пишет РБК. Сейчас она происходит по двум причинам, объяснил замглавы ФНС Даниил Егоров на том же совещании. Первый случай — блокировка в рамках 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Эта проблема не уникальна для самозанятых, она распространяется на весь бизнес, отметил чиновник.

Второй сценарий более серьезный и связан с разделением счетов в банках на личные счета и счета для бизнеса.

«Самозанятый приходит, и ему говорят: «Открывайте счет для ИП». Он говорит: «Да я не ИП!» Ему говорят: «Ну извините, тогда до свидания». Вот здесь необходимо пояснение как минимум от Центрального банка, что если у нас есть такое законодательство, то физические лица на этом налоговом режиме имеют право пользоваться своими личными счетами», — заявил Егоров.

Силуанов заявил, что банки должны иметь доступ к реестру самозанятых, а ФНС должна информировать банки о наличии чеков и легальности полученных доходов. Егоров сказал, что ФНС в течение двух недель подумает над тем, как использовать чеки для подтверждения законности операций. Он заметил, что жалоб на блокировки счетов от самозанятых ФНС пока не получала.

Информации о том, насколько это массовая проблема, сейчас нет, подтвердил замминистра экономического развития Вадим Живулин, пока известно только несколько таких случаев.