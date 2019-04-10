Что сейчас с главбухом, с которого взыскивают 640 тыс

В конце марта «Клерк» опубликовал историю бухгалтера Елены, с которого взыскивают деньги, снятые ею на хозрасходы фирмы по чековой книжке. Такое решение принял арбитражный суд в рамках дела о банкротстве бывшего работодателя.

История продолжается — вчера Елена написала в Красном уголке бухгалтера, что приставы уже арестовали все её карты. И это несмотря на то, что была поданна апелляция.

При этом Елена так и не получила документов об исполнительном производстве и не имела возможности добровольно погасить долг (если бы у неё возникло такое желание). Т.е. был нарушен пункт 12 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Заявить о приостановлении исполнения она не могла тоже, потому что не знала о поступлении приставам документов на взыскание.

«Клерк» будет следить за тем, как будут развиваться события дальше.