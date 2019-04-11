Где россиянам предлагают работу с жильем

За прошлый год пришлось разбираться с долгами организации, было возбуждено 18 исполнительных прои...
У нас в Office 365 есть Skype for business, поэтому исторически используем)))...
Ну так и возращаемся к тому, что и сказал с самого начала: аутсосрсинг бухгалтерских услуг не кон...
как правило, нужен штатный бух для формирования исходящей первички, обработки входящей и разнесен...
Сниму кассу и отвезу её в ремонт. Как же меня зае**ла эта страна, с её законами, высосанными из п...
Ну на таком предприятии действительно приходилось работать "от и до" и "после до". Доки, правда, ...
А в малом бизнесе такой вот ежеминутной востребованности именно бухгалтера чаще всего и нет.потом...
Как же вы далеки от реальности ))Вопрос, а так ли необходим учёт событий хозяйственной деятельнос...
Аутсосер не может вести полноценный учёт в организации, в которой действительно ежеминутно происх...
Аутсосер не может вести полноценный учёт в организации, в которой действительно ежеминутно происх...
Да не будут такие сотрудницы решение принимать, что за ерунда? Еще один слух распространяете? :(...
"Чем торгуем - то воруем"(с) :)))))
а как они обменивались деньгами.наличными. Водитель забирал товар, отдавал за него деньги....
Вопрос, а так ли необходим учёт событий хозяйственной деятельности в режиме реального времени? ча...
Пардон, а как они обменивались деньгами. По распискам что ли или биткоинами, про расчеты через ра...
Товарищи, я даже не могу сказать "за что купила - за то и продаю", т.к. разговор был не со мной :...
Уже с 2020 вся Россия будет. Но у любой пилюли красивая и сладкая оболочка, но горькая сердцевина...
УСЛУГИ ПО ВЗЛОМУ СОЦ.СЕТЕЙ, ПОЧТЫ, МЕСЕНДЖЕРОВ и дрВЗЛОМ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:Взлом В контакте (vkonta...
это уже пройденный вариант, такой же рабский труд как в Мск, но з/п не 100 при этом а только хоро...
Пока "тонкий английский и прочий иносказательный юмор" оскорблением считаться не будет. Но вы же ...
Как это опровергает всё что я сказал? Аутсосер не может вести полноценный учёт в организации, в к...
Аутсорсинг придумали недогруженные бухгалтера. Это совершенно не так. Многие бухагалтерЫ занимают...
Вообще-то в сутках 24 часа, а не 8 :) Ну ладно, 4 часа надо на сон, получается 20. Всё равно не...
И вот из диалога налоговички с ним я поняла очень интересную вещь: якобы если 1 месяц не послать ...
необходимо пояснение как минимум от Центрального банка, что если у нас есть такое законодательств...
Василий Макар является гражданским мужем заместителя начальника УФНС Петербурга Ольги Морозовой. ...
Зарплатное рабство переложили на работодателя, теперь он прислуга у работника. Совершенно не учли...
Ну а для каких целей вы его юзаете? Есть же hangouts.google.com
аутсорсинг придумали бухгалтера, которым либо недоплачивают, либо не платят вообще упа...
Семейственность - дело хорошее))
А, что она одна такая? По скромнее бы начисляла, никто и не уличил бы. ...
вопрос: когда на очередной перл дается комментарий типа того, что когда котику скучно, то он усил...
Ну, как бы, вас никто не заставляет. Революции действительно делаются в столицах, как уже писали ...
И вот из диалога налоговички с ним я поняла очень интересную вещь: якобы если 1 месяц не послать ...