Где россиянам предлагают работу с жильем

По данным портала Роструда «Работа в России» на сегодняшний день работодатели предлагают порядка 200 тысяч вакансий с предоставлением жилья.

При этом лидером по предложению работы с проживанием является Приморский край. В регионе требуются рабочие и специалисты строительной отрасли и обрабатывающих производств, а также учителя, переводчики со знанием китайского языка. Также необходимы рабочие на сельскохозяйственные предприятия края. Всего — свыше 34 тысяч рабочих мест.

Далее следует Москва, где число предложений трудоустройства с проживанием превысило 20 тысяч. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург — 17 тысяч вакансий с возможностью предоставления жилья. В обоих регионах представлен широкий спектр предложений в различных сферах деятельности. Преимущественно — рабочие и технические специалисты в строительстве и обрабатывающем производстве.