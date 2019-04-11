Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

Многие компании осуществляют выплату зарплаты с нарушением трудового законодательства (белая часть оформляется официально, а серая часть выдается в конверте). Тем самым работодатели уходят от налогов, обманывая государство и недофинансируя Пенсионный фонд, что, в свою очередь, обрекает работников на низкую пенсию, негодует инициативный россиянин.

Свою позицию по этому вопросу он сформулировал в виде инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Автор предложения требует разработать законопроект, ужесточающий ответственность работодателей за выплату серой заработной платы.

Кроме того, он предлагает усилить надзор за соблюдением трудового законодательства, включающий в себя проведение проверок полноты и своевременности выплаты зарплаты и реализации государственных гарантий по оплате труда.