Клерк.Ру

Два петербургских налоговика задержаны за «крышевание» бизнеса

В Санкт-Петербурге задержали двух работников налоговой инспекции, их подозревают в получении взятки.

Иформация об этом размещена на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу.

Фамилии задержанных на сайте СК не публикуются, однако их уже выяснила «Фонтанка.Ру»: зам.начальника инспекции Калининского района (№ 18) Василий Макар, и начальница отдела выездных проверок Валентина Умова.

Следственный комитет сообщает, что подозреваемые, действуя совместно, потребовали у представителя одной из коммерческих организаций г.Санкт-Петербурга взятку в размере 50 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности данной организации. В результате в период с 1 декабря 2018 года по 8 апреля 2019 года подозреваемые получили от потерпевшего денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей.

По утверждению «Фонтанки», Василий Макар является гражданским мужем заместителя начальника УФНС Петербурга Ольги Морозовой. Предыдущий муж которой, тоже налоговик, был судим за незаконное возмещение НДС.

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