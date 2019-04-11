Клерк.Ру

«Пенсионщики» грозят штрафами и требуют до 1 июня сдать им документы по СОУТ

После проведения СОУТ работодатели сдают декларацию в ГИТ и данные вносятся в реестр (ГИС СОУТ). Однако не только трудинспекторы хотят получить декларации по СОУТ. От них не отстают и «пенсионщики». Зачем им это нужно?

Дело в том, что ПФР стал замечать расхождения. Иногда данные, занесенные в ГИС СОУТ, не соответствуют данным из отчета по СОУТ. Например, в системе у каменщика указан класс 2, не дающий права на досрочную пенсию, а фактически в карте СОУТ указан класс 3.1, а это уже гарантирует право на досрочную пенсию.

Иногда в системе по одинаковым рабочим местам указаны разные классы условий, или не указан СНИЛС работника.

ПФР предупреждает, что если выявит такие расхождения, сообщит об этом в Роструд и работодателя могут оштрафовать.

В письме ПФР, которое получила участница группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке, говорится, что до 1 июня 2019 года работодатели должны сдать в ПФР все документы по СОУТ. Причем это должны быть как бумажные копии, заверенные печатью, так и электронные сканы.

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