Каждый шестой самозанятый является ИП

Каждый шестой россиянин, зарегистрировавшийся в качестве самозанятого, раньше был индивидуальным предпринимателем.

По состоянию на 5 апреля из 60 тысяч работающих на себя 15% ранее имели статус ИП, рассказали «Известиям» в ФНС. Таким образом, ИП внесли ощутимый вклад в общую численность самозанятых. В налоговой службе при этом подчеркнули, что всё-таки не наблюдают значимой тенденции перехода ИП на новый режим.

В целом в правительстве довольны первыми итогами работы нового налогового режима. Он был призван вывести из «тени» россиян. И это постепенно удается. 64 тысячи официальных самозанятых — это в 30 раз больше, чем за два года действия предыдущего режима для работающих на себя. Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что в 2017 и 2018 годах в качестве самостоятельных предпринимателей зарегистрировались всего 2 тыс. человек. Режим оказался непопулярным, потому что он действовал только для трех профессий: репетиторов, домработниц, а также нянь и сиделок.

Однако по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, предприниматели перерегистрируются, чтобы платить меньше налогов, и это опасная тенденция. По их оценкам, только страховые фонды на данный момент могут недополучить из-за этого примерно 300 млн рублей.