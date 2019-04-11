Минкомсвязь выступает против маркировки банковских сайтов

ЦБ разработал поправки к закону «Об информации», предлагающие установить обязанность для операторов поисковых систем присваивать сайтам легальных кредитных организаций и некредитных финансовых организаций специальную маркировку.

«Операторы поисковых систем заинтересованы в том, чтобы пользователи имели возможность отличить легальных поставщиков финансовых услуг от злоумышленников и нелегалов, использующих мошеннические сайты для получения доступа к денежным средствам и персональным данным потребителей. Тем самым оператор имеет возможность значительно повысить уровень доверия и лояльности пользователей к своему ресурсу» — отметили в ЦБ.

На данный момент в России четыре основных поисковых системы — Google, «Яндекс», «Рамблер», Mail. В рамках совместного проекта с ЦБ «Яндекс» уже обозначает цветной галочкой легальные сайты финансовых организаций передает «Коммерсантъ».

Между тем в Минкомсвязи посчитали, что предусмотренное законопроектом дополнительное обременение операторов поисковых систем представляется избыточным, поскольку в настоящее время на сайтах банков и некредитных финансовых организаций указываются реквизиты соответствующих лицензий, выданных ЦБ. В Минкомсвязи считают интернет-отрасль в России в целом уже достаточно «зарегулированной» и скептически относятся к любым дополнительным обременениям.