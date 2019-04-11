Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 11 апреля удовлетворил жалобу бухгалтера Галины Ахмадеевой, с которой пытаются взыскать миллионы рублей в рамках дела о банкротстве.

История судебных мытарств Ахмадеевой началась с попытки взыскания с неё налоговых долгов компании, где она вела бухгалтерию. Более того, было заведено уголовное дело в рамках которого с неё потребовали возмещения ущерба, причиненного бюджету в сумме 2,7 млн. руб. Дело дошло до Конституционного суда, решение которого было по сути в пользу Ахмадеевой.

Но история на этом не закончилась. Теперь конкурсный управляющий, занимающийся банкротством организации, требует с бывшего бухагалтера возместить убытки от доначисленных налогов и штрафов. И суд первой инстанции его поддержал, постановив взыскать с Галины Ахмадеевой и директора солидарно 5,7 млн руб. (определение Арбитражного суда Свердловской области № А60-59392/20166 от 06.02.2019)

Адвокатом бухгалтера Дмитрием Шубиным была подана апелляционная жалоба (текст её можно найти в блоге на сайте zakon.ru), которая и была сегодня удовлетворена.

Мотивировка решения пока не опубликована.

С Галиной Ахмадеевой в зале суда пообщался корреспондент газеты «Учет.Налоги.Право». Она довольна решением и считает его справедливым, поскольку долги компании должна платить сама организация. Судебные разбирательства идут четвертый год, и Галина Гавриловна призналась, что уже очень устала. Несмотря на это, она готова к тому, что налоговики не отстанут и оспорят решение апелляции. Бухгалтер сообщила корреспонденту, что готова идти до конца в этом деле.