При каких условиях IT-компании могут применять пониженные взносы

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 и подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 427 НК для IT-компаний на период 2017 — 2023 годов предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов в размере 14%.

Пунктом 5 указанной статьи НК установлены условия применения пониженных тарифов страховых взносов:

— получение документа о государственной аккредитации; — доля доходов от деятельности в области IT-хнологий составляет не менее 90% в сумме всех доходов организации за указанный период; — средняя численность работников за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на уплату страховых взносов по пониженным тарифам (для вновь созданных организаций — среднесписочная численность работников по итогам расчетного (отчетного) периода) составляет не менее 7 человек.

С целью применения пониженных тарифов страховых взносов в доле доходов от осуществления деятельности в области информационных технологий организация вправе учесть:

— доходы от реализации программного обеспечения собственной разработки; — доходы от оказания услуг (выполнения работ) по разработке, адаптации и модификации программного обеспечения, в том числе программного обеспечения организаций-партнеров; — доходы от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению того программного обеспечения, разработку или адаптацию, или модификацию которого она осуществляла.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № БС-4-11/6075@ от 03.04.2019.