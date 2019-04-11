Операторы ТКС предупреждают о возможных ошибках при отправке отчетности

В Красном уголке бухгалтера опубликовали сообщение оператора СБИС, разосланное клиентам.
Налоговая инспекция утвердила новый формат документов. В связи с этим 11 апреля 2019 было обновлено программное обеспечение операторов и ФНС. Из-за сложности запуска процесса, налогоплательщикам могут приходить ошибки и отказы на отчеты, отправленные во время обновления.
Проблема наблюдается у всех операторов. Мы рекомендуем отправлять отчетность с 14 апреля 2019.
Скорее всего речь идет о формате представления сведений квитанции о приеме налоговой декларации (расчета), бухгалтерской (финансовой) отчетности. Как раз сегодня вступил в силу приказ ФНС № ММВ-7-6/179@ от 08.04.2019, меняющий этот формат.