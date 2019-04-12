Как учитывать в расходах страхование жизни работника в случае его увольнения

К расходам работодателя на оплату труда относятся суммы по договорам страхования жизни работников, если такие договоры заключаются на срок не менее 5 лет с российскими страховыми организациями, имеющими лицензии, и в течение этих 5 лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица.

В том случае, если застрахованный работодателем по договору добровольного страхования жизни работник увольняется и уплата страховых взносов по договору добровольного страхования в дальнейшем осуществляется бывшим сотрудником самостоятельно, имеет место внесение изменений в условия договора страхования.

Следовательно, руководствуясь положениями абзаца восьмого пункта 16 статьи 255 НК, ранее включенные в состав расходов суммы взносов работодателя по таким договорам подлежат восстановлению в составе доходов с даты внесения изменений в условия договоров добровольного страхования жизни.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/17013 от 15.03.2019.