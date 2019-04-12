Не сдали уведомление о контролируемых сделках? Ждите выездную проверку

Отсутствие уведомления о контролируемых сделках может стать основанием для назначения налоговой проверки, предупреждает ФНС

Налогоплательщики направляют уведомления о заключенных в предыдущем году контролируемых сделках в инспекцию по месту своего нахождения или жительства не позднее 20 мая.

При проведении налоговой проверки или налогового мониторинга инспекция может обнаружить, что компания заключала контролируемые сделки, но сведения о них не представила. В этом случае налоговый орган направляет полученную информацию в ФНС России, а также в течение 10 дней уведомляет налогоплательщика об отправке такого извещения.

Если сумма доходов (расходов) по незаявленным сделкам является существенной, то это может послужить риск-фактором при проведении предпроверочного анализа для принятия решения о проведении проверки.