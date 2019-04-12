Объявили лучшие ОФД

Опубликован ежегодный рейтинг ОФД России. Операторов фискальных данных оценили по масштабу бизнеса и удобству сервиса.

Представлен ежегодный рейтинг операторов фискальных данных. Он составлен не только на основе данных о масштабе их бизнеса, но и информации о том, насколько удобными являются предлагаемые ОФД сервисы, как они планируют помогать своим клиентам развивать бизнес и какую полезную информацию предлагают рынку. Рейтинг составлен исследовательской группой CNews Analytics.

В ближайшее время процесс перехода на онлайн-кассы будет в основном завершен. На сегодняшний день к операторам фискальных данных (ОФД) подключено уже около 2,4 млн кассовых аппаратов, установленных в крупных и средних торговых сетях. На третьем этапе, который, если государство не примет решение о переносе сроков, завершится 1 июля 2019 г., их число может увеличиться на 1 млн. Однако количество чеков, пробиваемых на таких кассах, будет небольшим.

Таким образом, рост рынка ОФД «в ширину» можно считать завершенным. Теперь речь пойдет о том, как удержать уже имеющихся клиентов и какие сервисы им предложить для того, чтобы обеспечить развитие бизнеса.

По состоянию на 15 марта 2019 г. в реестре ФНС России было зарегистрировано 20 ОФД. Самым крупным игроком рынка по числу подключенных касс является «Платформа ОФД» – компания занимает около 26,6% рынка. На втором месте «Такском», совсем немного отстает от него «Первый ОФД».

Как выглядит рынок ОФД