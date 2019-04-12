Глава Минтруда призвал побыстрее осваивать средства на переобучение предпенсионеров

НатальяС Вот да, сидят мальчики-девочки и беспомощно лепечут "мы не знаем, это программа..." Так они права... Налоговое замыкание

НатальяС Понятно. Я интересуюсь на будущее, как говорится, от сумы да от тюрьмы не зарекайся.... Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру

НатальяС Если человек под домашним арестом, на что он живёт? Если на работу нельзя ходить. Или ему какое-т... Дело главного бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру

sinang Здесь все намного проще - это мое личное ИП, и это мои деньги. Да, мне было бы проще заплатить эт... Налоговое замыкание

ananasik-s Это называется активной жизненной позицией. К тому же, если все будут молчать, то и ошибку исправ... Налоговое замыкание

Ali Т.е. они опросили представителей ОФД и по данным опроса составили рейтинг ОФД?... Объявили лучшие ОФД

ananasik-s Сюжет, как всегда у АБ, великолепен.И тема злободневная. Как раз сейчас в ней варюсь: на дачу, ку... Как снизить мусорный налог: образцы жалоб

Промсвязьбанк А это сколько? Например, 10 работниковРазмер комиссии не зависит от количества сотрудников или фо... Как бухгалтеру примирить сотрудников с зарплатными проектами

Lomik На вопрос они что должны проверять бумажки на реальность, мне сказали что да т.к. ведение бух. уч... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

Нона Соменкова Про дебил- зря... Эту петицию придумал не работник... такую глупость может придумать только чинов... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

Над.К Подобное поведение бухгалтера как раз эффективно для организации. Тут 100 рублей, там 1000 и т.д.... Налоговое замыкание

Нона Соменкова Капец... Всё что не делается. всё к лучшему. предложение. Всех бух перевести в уборщиц...И пусть ... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

Afrikan Сложно сказать, на что рассчитано такое устройство начисления пеней. Однако, с точки зрения эконо... Налоговое замыкание

ale96433132 На эту тему позиция работодателя была озвучена много раз. Есть стоимость рабочего места, которая ... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

GRF1618 Ну данный ответ не будет все равно являться легитимным, если дело касается Требования по НДС, ибо... Из-за технического сбоя ИФНС не принимает ответы на требования

sun-sun-violett номинально как бы, да. но работодатель же устанавливает "белые" учитывая все необходимые "обвесы"... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

lubezniy Я вот не помню, в каком году штрафы ввели. Знаю, что пока не ввели, никто особо не задумывался на... Сдавайте статотчеты вовремя. За опоздание оштрафуют

bestiya7460 и на высокопоставленных должностях видимо по-вашему они трудятся, да и от хорошей видно жизни иду... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

bestiya7460 а большинство так и делает помимо ндфл еще и страховые взносы удерживают и это далеко не новость... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

ale96433132 Откройте своё и можете даже НДФЛ платить сами и не удерживать с работников. ... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

ale96433132 Уровень зарплаты - рыночный. Силой никого не держу. Не хочешь - не работай. Хочешь - создай своё ... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

Sheri-lady Хотелось бы узнать о тех рабочих местах , где не надо проводить СОУТ. Надомники и дистанционники ... Трудинспекторы перешли от слов к делу. Начались штрафы за СОУТ

НатальяС очень даже уменьшится на ВСЕ зарплатные налогиНадо же, а ведь только НДФЛ имеете право удерживать... Работники требуют ужесточить наказание работодателей за серые зарплаты

natalisa52 Экономическая политика власти вернуть крепостное право.... Когда все будут должны-меньше будут жа... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию

natalisa52 Арест 1\2 квартиры в 57 кв. м. У управляющего вообще есть мозги. ?Эта квартира вся не стоит 5 мил... Бухгалтер, с которой взыскивают миллионы, выиграла апелляцию