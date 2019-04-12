Глава Минтруда призвал побыстрее осваивать средства на переобучение предпенсионеров

Глава Минтруда РФ Максим Топилин поручил регионам ускорить работу по переобучению граждан предпенсионного возраста и до 1 июля освоить половину средств, выделенных на этот год.
«Темпы вхождения в программу — кассовые расходы, вовлечение предпенсионеров в эту программу — пока недостаточные. Я прошу до 1 июля выйти на половину освоения средств и вовлечения людей в эту работу. Есть ряд регионов, которые ещё даже не заключили госконтракты», — сказал цитирует министра ТАСС.
Ранее сообщалось, что в 2019 году на переобучение граждан предпенсионного возраста выделено из федерального бюджета 5 млрд рублей. На время обучения гражданам выплачивается стипендия в размере более 11 тыс. рублей.