Пониженная ставка налога на прибыль может быть продлена региональными властями

Региональные власти могут продлить действие пониженной ставки налога на прибыль до 2023 года.

Такая позиция была опубликована в письме Минфина РФ, которое было доведено до налоговых органов письмом ФНС России от 10.04.2019 №СД-4-3/6748@.

С 1 января 2019 года регионы не могут устанавливать пониженные ставки налога на прибыль для категорий налогоплательщиков, не указанных в главе 25 НК РФ (абзац 5 п.1 ст.284 НК РФ).

Если такие ставки были установлены законодательными органами субъектов РФ до вступления в силу Федерального закона от 03.08.2018 № 302-ФЗ, а после пролонгированы, то налогоплательщики могут применять их до даты окончания срока действия, но не позднее 1 января 2023 года.