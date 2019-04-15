Чем будут заняты «пенсионщики» весь этот год

На минувшей неделе в ПФР состоялся семинар-совещание, на котором обсуждались ключевые направления деятельности фонда в 2019 году и промежуточные результаты работы.

Основное внимание на совещании было уделено реализации новых положений пенсионного законодательства, вступивших в силу с этого года. Так, с 1 января страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,05%, что выше уровня инфляции, составившей по итогам прошлого года 4,3%. Средний размер прибавки в результате индексации составил тысячу рублей, а средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров увеличилась до 15,4 тыс. рублей.

Пенсии неработающих сельских пенсионеров, помимо индексации, повышены с учетом 25-процентной надбавки к фиксированной выплате. У большинства жителей села прибавка к пенсии составила 1,3 тыс. рублей.

Притом что с нового года начался переходный период по повышению пенсионного возраста, реализован ряд мер, сохраняющих прежние пенсионные и социальные льготы для россиян. Среди таких мер досрочный выход на пенсию, назначение пенсий по инвалидности независимо от возраста, предпенсионные льготы по достижении прежнего пенсионного возраста и другие. Помимо этого, введены новые льготы по выходу на пенсию для людей с большим стажем и женщин, воспитавших трех и четырех детей.

В настоящее время работа ПФР сосредоточена на реализации инициатив, озвученных президентом в послании Федеральному собранию в феврале этого года. Речь идет об индексации пенсий и ежемесячной денежной выплаты сверх прожиточного минимума пенсионера, повышении выплат лицам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства первой группы, и проактивном предоставлении государственных услуг.

В апреле отделения ПФР по всей стране проводят подготовительные мероприятия, чтобы осуществить беззаявительный перерасчет ФСД к пенсии нескольких миллионов неработающих пенсионеров. Основной перерасчет выплат будет сделан в мае, полностью завершен до 1 июля.

С 1 июля ПФР приступит к предоставлению повышенной ежемесячной выплаты неработающим родителям и опекунам детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы. Размер выплаты будет увеличен почти в два раза, с нынешних 5,5 тыс. до 10 тыс. рублей. Новый размер будет автоматически установлен всем ухаживающим.

Совершенствование системы услуг ПФР в 2019 году проходит по нескольким направлениям, включая улучшение взаимодеиствия с МФЦ, чтобы человек мог получать все услуги за одно посещение, а также реализацию единых стандартов оказания госуслуг в клиентских службах ПФР. В течение года планируется увеличить долю услуг, предоставляемых через личные кабинеты на сайте ПФР и портале госуслуг, и развивать проактивное оказание услуг, которое в том числе предусматривает беззаявительное назначение выплат по сведениям, имеющимся у ПФР.

Изменения в пенсионном законодательстве требуют усиления информационной работы с гражданами и организациями. В этом году ПФР намерен привлечь к этой деятельности волонтерские организации. Они помогут разъяснять основные положения вступивших в силу поправок и в целом сделать работу ПФР более прозрачной для россиян.

Важным направлением информационно-разъяснительной работы ПФР в 2019 году также станет развитие проекта адресного информирования «Моя пенсия». Его главная цель — повышение уровня вовлеченности граждан старше 45 лет в вопросы формирования будущей пенсии.