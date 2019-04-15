Как подтверждается статус предпенсионера

С 1 января 2019 года вступил в силу закон о поэтапном повышении пенсионного возраста. Согласно ему, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины – в 65. В связи с этим реализуется пакет нововведений для граждан пенсионного и предпенсионного возраста – тех, кому до назначения пенсии оставалось не более 5 лет. В частности, для них предусмотрено освобождение на два рабочих дня для прохождения диспансеризации. В 2019 году к предпенсионерам относятся мужчины 1959-1963 годов рождения и женщины 1964-1968 годов рождения.

Диспансеризацию можно будет проходить 1 раз в год с сохранением места работы и среднего заработка. Основанием для этого послужит прежде всего возраст самого работника и его заявление. В случае же, когда статус предпенсионера работодатель не может определить самостоятельно, подтверждением этого статуса является справка или информация, которую работодателям в электронном виде представляет ПФР.

Выяснить, находится ли гражданин в предпенсионном возрасте просто, если назначение пенсии происходит на общих основаниях. Для этого достаточно вычесть 5 лет от предполагаемой даты выхода на пенсию.

Но если у гражданина ожидается досрочная пенсия – по льготным спискам, за работу на севере, за большой стаж и другим причинам, сам работодатель не сможет это высчитать.

Поэтому специалисты ПФР готовы представить им эту информацию.

Так, на основании соглашений ПФР будет сообщать работодателям, имеет ли право возрастной работник на два выходных для диспансеризации.

Для получения информации о сотрудниках предпенсионного возраста работодателям необходимо заключить дополнительное соглашение об информационном взаимодействии к действующему документу «Об обмене электронными документами в системе электронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи». Подписанное допсоглашение в 2-х экземплярах необходимо направить в адрес УПФР, либо принести лично в клиентскую службу ПФР в своем городе (районе).

Справка, подтверждающая статус человека в качестве предпенсионера также предоставляется и в ПФР. Получить эту информацию можно и без визита в Пенсионный фонд - через Личный кабинет гражданина на сайте ведомства.

Справка в формате PDF и XML, заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью, формируется мгновенно.

Для этого необходимо войти в Личный кабинет при помощи пароля и логина учетной записи после регистрации на портале госуслуг, выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать орган, куда предоставляются сведения - ФНС, ЦЗН, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».