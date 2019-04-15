В какой момент признается в расходах оплата работ и услуг

Порядок учета расходов по налогу на прибыль при применении метода начисления установлен статьей 272 НК.

В соответствии с пунктом 1 статьи 272 НК расходы, принимаемые для целей налогообложения, признаются таковыми в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и (или) иной формы их оплаты.

Датой осуществления материальных расходов признается дата подписания налогоплательщиком акта приемки-передачи услуг (работ) — для услуг (работ) производственного характера.

В целях учета затрат по длящимся услугам, если первичный учетный документ, подтверждающий факт оказания таких услуг за истекший месяц, составлен непосредственно после окончания месяца, в котором был совершен факт хозяйственной жизни, в течение разумного срока, но до даты представления декларации (до 28-го числа), соответствующие затраты, следует учитывать в расходах по налогу на прибыль в том отчетном периоде, к которому они относятся, о чем должно быть указано в документе.

Такие разъяснения дает ФНС в письме № СД-4-3/5272 от 25.03.2019.

Кроме того, в документе разъясняется порядок принятия расходов в случае электронного документооборота.