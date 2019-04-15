Предприниматели просят об отсрочке введения онлайн-касс

Последняя, третья, волна обязательного внедрения ККТ стартует 1 июля 2019 года и коснется организаций и ИП, применяющих ПСН и ЕНВД вне сферы розничной торговли и общепита, а также осуществляющих безналичные расчеты с физлицами и оказывающих услуги населению, в том числе при продаже билетов на общественном транспорте.

Предприниматели из Кабардино-Балкарской Республики подсчитали примерные затраты и пришли к выводу, что лучше уйти «в тень».

Все необходимые расходы за год превышают стоимость одного контрольно-кассового аппарата средней стоимостью 18-20 тысяч рублей в два-три раза. В случае выявления нарушений, грозят немалые штрафы, которые могут довести до банкротства. Кроме того, предприниматели ставятся в зависимость от Интернета, качество работы которого иногда оставляет желать лучшего.

В итоге предприниматели обратились к региональному бизнес-омбудсмену с просьбой принять меры, способствующие на законодательном уровне предусмотреть отсрочку введения ККТ для регионов с низким уровнем доходов населения.