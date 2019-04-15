Зарплату ниже МРОТ могут освободить от НДФЛ

В Правительстве рассматривают возможность освободить россиян с низкими зарплатами от НДФЛ.

Дело в том, что согласно ТК зарплата не может быть ниже МРОТ, который на 2019 год установлен в размере 11280 руб. Однако после удержания НДФЛ «на руки» низкооплачиваемые сотрудники получают 9,8 тыс. рублей, то есть доход человека в чистом виде уже ниже МРОТ.

Консультации о внесении изменений в налоговое законодательство в части установления социального вычета по НДФЛ для малоимущих работников предусмотрены генсоглашением между Правительством, объединениями работодателей и профсоюзами на 2018–2020 годы, пишут «Известия» со ссылкой на российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).