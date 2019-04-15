Почта Банк заблокировал личную карту ИП, лишив его средств к существованию

Свой доход от осуществления деятельности предприниматель переводит на свою личную карту, открытую в Почта Банке.

Однако очередной перевод на сумму 20 тыс. рублей Почта-банк счет подозрительным и ссылаясь на 115-ФЗ, заблокировал карту.

Об этой истории в «Красном уголке бухгалтера» на Фейсбуке рассказала супруга ИП. Женщина в недоумении — как жить дальше? Деньги, которые ИП переводил себе на карту, предназначались на еду и лекарства.

Заблокировав средства, банк фактически лишил бизнесмена и всю его семью средств к существованию.

А вы сталкивались с блокировкой личных счетов физлица, который зарегистрирован в качестве ИП?