Пенсионная реформа может привести к росту безработицы

Численность безработных россиян к 2024 году может увеличиться с текущих 3,5–4 млн человек до 7,7–7,8 млн и составить 9,6–9,7% от численности рабочей силы. Это обуславливается повышением пенсионного возраста в России, говорится в статье доктора экономических наук, главного научного сотрудника Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексея Кашепова.

Основным методом разработки оценок является «сопоставление прогнозов» Росстата и Минэкономразвития. Для расчета в том числе были использованы официальные прогнозы динамики ВВП, производительности труда, численности населения, трудовых ресурсов и занятости, передает РБК.



Отметим, что Минэкономразвития делает более оптимистичный прогноз. По данным МЭР, в условиях «динамичного экономического роста» спрос на труд также будет расти: в результате уровень безработицы не только не вырастет, но и понизится — с 4,8% в 2018 году до 4,7% в 2024 году.