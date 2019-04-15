В рунете появилась новая схема мошенничества

Интернет-пользователи жалуются на мошенничества под видом беспроигрышных лотерей и опросов за вознаграждение.

В апреле в Роскомнадзор и МВД стали поступать жалобы интернет-пользователей, ставших жертвами новой мошеннической схемы, оборот которой может составлять сотни миллионов рублей, пишет «КоммерсантЪ».

Пользователи получали предложение поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» или опросе с гарантированным вознаграждением, после чего их просили заплатить комиссию «за перевод документов» и ввести данные банковской карты. При выводе средств использовалась платежная система Tele2, утверждает источник «Ъ».

В Tele2 заявили «Ъ», что жалоб на мошенничество с использованием сим-карт оператора в последнее время не было. Компания принимает все необходимые меры по борьбе с мошенниками в соответствии с законом и успешно борется с фродом, настаивают в пресс-службе Tele2.

Там уточнили, что недавно Tele2 перестал принимать платежи на сайте через платформу ChronoPay и сейчас работает с Газпромбанком. У Tele2 общий лимит на все сервисы мобильной коммерции составляет 1 млн руб. на сим-карту в месяц, банки-партнеры ставят свои лимиты на пополнение банковской карты — до 600 тыс. руб. в месяц, указали в операторе.

В ChronoPay утверждают, что заметили аномальный рост денежных переводов у оператора. Через несколько недель оператор перестал работать с ChronoPay, а трафик платежей пошел через собственный шлюз Tele2 в одном из банков.