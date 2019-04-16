Штрафы для банков за нарушение антиотмывочного законодательства вырастутв десять раз

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении штрафов для банков за нарушение законодательства в области борьбы с отмыванием денежных средств и финансирования терроризма.

Штрафы будут привязаны к размеру уставного капитала банка, за исключением случаев, связанных с нарушением в сфере противодействия легализации преступных доходов. При нарушении банком требований антиотмывочного закона и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России штраф может составить до 0,1% размера собственных средств, но не менее 100 тысяч рублей.

Если банк не выполнит предписания ЦБ об устранении таких нарушений, либо если эти нарушения создали реальную угрозу интересам его кредиторов (вкладчиков), штраф может составить до 1% размера собственных средств, но не менее 1 миллиона рублей.



На сегодняшний день в случае нарушения банком законов, нормативных актов и предписаний ЦБ, нераскрытия информации о своей деятельности и в других случаях регулятор вправе требовать от банка устранения выявленных нарушений, взыскивать штраф в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала (от 90 тысяч до 1 миллиона рублей) либо ограничивать проведение отдельных операций.



Если банк не исполнит предписания ЦБ об устранении нарушений, а также если эти нарушения, банковские операции или сделки создали реальную угрозу интересам её кредиторов (вкладчиков), предусмотрен более высокий штраф — до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не более 1% минимального размера уставного капитала (от 900 тысяч до 10 миллионов рублей).



В третьем чтении инициативу планируют рассмотреть 18 апреля, сообщает «Парламентская газета».