30 апреля истекает срок подачи декларации 3-НДФЛ

С января 2019 года в налоговых органах началась декларационная кампания, в период которой гражданам необходимо отчитаться о доходах за 2018 год.

Налоговики напоминают, что до 30 апреля текущего года представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ обязаны лица, получившие доходы:

от продажи имущества, находившегося в их собственности менее трёх лет (пять лет – в отношении недвижимого имущества, приобретённого в собственность после 01.01.2016), ценных бумаг, долей в уставном капитале;

от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду (если налог не был удержан налоговым агентом);

от предпринимательской деятельности;

полученные в порядке дарения недвижимости или ценных бумаг (за исключением получения в дар от близкиз родственников);

в виде выигрышей в лотереи и т.д.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2019 года.

На граждан, представляющих декларацию с целью получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, имущественных) этот срок не распространяется. Такие декларации можно подать в течение всего года.

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учёта (месту жительства) одним из выбранных вами способов:

лично или через уполномоченного представителя, действующего на основании нотариально удостоверенной доверенности;

по почте;

в электронном виде через Интернет.

Пользователи сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» могут заполнить налоговую декларацию и отправить её в электронном виде посредством данного сервиса.

Представление налоговой декларации после установленного срока (30 апреля 2019 года) является основанием для привлечения к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5% от не уплаченной в срок суммы, но не более 30% указанной суммы и не менее 1 000 рублей (п. 1 ст. 119 Налогового кодекса РФ).