Клерк.Ру

Депутаты запретят передавать коллекторам долги по жилищно-коммунальным услугам

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам граждан.

Документ был подготовлен группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой («Единая Россия»), пишет ТАСС.

Законопроект вносит поправки в Жилищный кодекс РФ, установив прямой запрет на уступку права (требования) по взысканию просроченной задолженности граждан по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги третьим лицам, за исключением случаев уступки права (требования) профессиональным участникам рынка ЖКУ, а именно — управляющей организации, товариществу собственников жилья, жилищному кооперативу или иному специализированному потребительскому кооперативу либо ресурсоснабжающей организации.

«Анализ правоприменительной и судебной практики показывает, что уступка прав требований организациям, не являющимся специально уполномоченными участниками рынка жилищно-коммунальных услуг, приводит к злоупотреблениям и нарушениям прав и законных интересов граждан», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект поддержан Минстроем и Федеральной службой судебных приставов.

Посетить семинар по теме «Коллекторство. Взыскание долгов»

Все семинары по теме Коллекторство. Взыскание долгов