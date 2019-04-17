Фиксированный платеж по НДФЛ за иностранного сотрудника может заплатить кто угодно

НДФЛ с доходов иностранных сотрудников подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента.

Минфин в письме от 20.03.2019 № 03-04-07/18414 разъяснил, что уплата НДДФЛ в виде фиксированного авансового платежа может быть произведена за налогоплательщика иным лицом (физическим или юридическим лицом).

Согласно пункту 9 статьи 226 НК уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается.

Согласно статье 226 НК исчисление сумм и уплата НДФЛ производятся в отношении всех доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с учетом уменьшения на суммы фиксированных авансовых платежей, уплаченных налогоплательщиком.

При этом НДФЛ виде фиксированного авансового платежа уплачивается иностранцами самостоятельно.

Налоговые агенты (работодатели) не исчисляют суммы фиксированных авансовых платежей, а учитывают их при исчислении общей суммы НДФЛ.

Таким образом, по мнению Минфина, уплата НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа может быть произведена за налогоплательщика иным лицом, в том числе работодателем, являющимся налоговым агентом.

Кроме того, следует учитывать, что сумма уплаченного за налогоплательщика налога иным лицом не признается доходом этого налогоплательщика только в том случае, если указанный налог уплачен за налогоплательщика иным физлицом.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6803@ от 11.04.2019.