ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам может проводить повторные ВНП

Повторная выездная налоговая проверка налогоплательщика может проводиться вышестоящим налоговым органом в порядке контроля за деятельностью налогового органа, проводившего проверку.

При проведении повторной выездной налоговой проверки может быть проверен период, не превышающий трех календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении повторной выездной налоговой проверки.

ФНС в письме № СА-4-22/6844@ от 11.04.2019 сообщает, что межрегиональные ИФНС по крупнейшим налогоплательщикам как вышестоящий налоговый орган наделены полномочиями по назначению повторной выездной налоговой проверки с целью контроля за деятельностью нижестоящего налогового органа, проводившего первоначальную проверку налогоплательщика.

Учитывая вышеизложенное, назначение МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам как вышестоящими налоговыми органами повторных выездных налоговых проверок в порядке контроля за деятельностью нижестоящих налоговых органов, проводивших первоначальную проверку налогоплательщика, не противоречит положениям статьи 89 НК.