Как облагается доход от продажи имущества, переданного в доверительное управление

На основании пункта 4 статьи 209 ГК собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

В случае если имущество, переданное в доверительное управление, использовалось доверительным управляющим в предпринимательской деятельности, доходы от продажи такого имущества не освобождаются от обложения НДФЛ.

Об этом сообщает Минфин в письме от 26.03.2019 № 03-04-07/20169, которое доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/6802@ от 11.04.2019.