Коллекторам увеличат срок давности по административным нарушениям

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы поправки в законодательство, которые призваны увеличить до двух лет срок давности по правонарушениям коллекторов. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина.

Действующей редакцией статьи 4.5 КоАП не определены сроки давности привлечения к административной ответственности по статье 14.57 КоАП (по которой привлекают коллекторов).

В настоящее время суды при рассмотрении таких дел применяют годичный срок давности.

При этом материалы для возбуждения дел по статье 14.57 КоАП могут поступить в Федеральную службу судебных приставов по истечении значительного периода времени со дня совершения правонарушений ввиду различных обстоятельств (проведение соответствующих проверок в пределах компетенции, собирание доказательств).

Особую сложность в собирании и закреплении доказательств вызывает деятельность «серых» коллекторов: лиц, не включённых в государственный реестр и не являющихся первичными кредиторами, но осуществляющих внесудебный возврат просроченной задолженности с нарушением закона.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ плановые проверки юридических лиц, в том числе занимающихся коллекторской деятельностью, проводятся не чаще одного раза в три года. В ходе таких плановых проверок могут выявляться нарушения, срок давности привлечения к ответственности по которым уже истёк.

Именно такие обоснования необходимости поправок приводятся в пояснениях к подготовленному законопроекту.