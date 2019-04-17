Как сократить рабочий день в отпуске по уходу за ребенком? От ФСС требуют определенности

Законодательством предусмотрена возможность сохранения за работником права на получение ежемесячного пособия по уходу за ребёнком при условии, что он находится в отпуске по уходу за ребёнком, работает на условиях неполного рабочего времени и продолжает осуществлять уход за ребёнком.

Между тем степень неполноты рабочего времени в законе не прописана, однако у ФСС на этот счет имеется свое мнение.

В Соцстрахе считают, что бОльшая часть времени лица, находящегося в отпуске по уходу за ребёнком и работающего на условиях неполного рабочего времени, должна быть посвящена уходу за этим ребёнком, а не трудовой деятельности.

Работодателям приходится судиться с ФСС, доказывая право на пособие для своих работников.

Эта неопределенность возмущает россиян.

На сайте РОИ опубликована инициатива, автор которой требует определить законодательно минимально допустимое сокращение рабочего времени, достаточное для сохранения за работником права на пособие по уходу за ребенком, либо отсутствие таковых ограничений.

Для рассмотрения решения на федеральном уровне необходимо набрать 100 тыс. подписей.