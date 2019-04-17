10 миллионов россиян могут стать безработными из-за прорывного роста экономики

Ускорение роста российской экономики до 4–4,5% в год, которых по заданию Владимира Путина добивается правительство, невозможно без опережающего увеличения производительности. А это, в свою очередь, приведет к резкому росту безработицы.

Эксперты ЦМАКП подсчитали, что реализация сценария ускоренного интенсивного роста в отсутствие адекватной политики социальной адаптации может высвободить 6–10 млн занятых, пишет «Коммерсантъ». Эти люди могут пополнить ряды бедных или безработных — угроза этого может стать препятствием для модернизации.

В ЦМАКП рассчитали несколько возможных сценариев высвобождения трудовых ресурсов при соответствующих параметрах экономического роста. Первый — повышение уровня производительности вдвое в несырьевых отраслях (до уровня Италии). Рост производительности до итальянского уровня больше всего высвободит занятых в торговле, обработке, образовании, строительстве, транспорте и здравоохранении.

Вторые сценарные расчеты делались на предположении о реализации запланированной цифровизации экономики.

"Цифровизация способна обеспечить двух-трехкратный прирост производительности труда, который, если не трансформировать его в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках, может привести к неприемлемому по масштабам высвобождению занятых",— заключают в ЦМАКП.