Медведев сравнил задачу по улучшению жилищных условий с реформой Хрущева

За 2018 год в России ввели в эксплуатацию более 1 млн квартир и 230 тыс. домов, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Сегодня он отчитывался о проделанной работе перед депутатами Госдумы.

«Чего скрывать, эта задача сопоставима с масштабным решением квартирного вопроса в 1950–1960 годы. Тогда, конечно, задача была несколько иной. Она состояла в том, чтобы переселить людей из бараков в собственное жилье — небольшое по площади, зачастую не очень хорошо спроектированное», — цитирует Медведева РБК.

Сейчас же, по словам премьера, в России строят «много и качественно». В частности, в 2018-м в эксплуатацию было введено свыше 1 млн квартир (75,7 млн кв. м), а также 230 тыс. индивидуальных жилых домов (32 млн кв. м). По словам Медведева, власти планируют создать программу поддержки индивидуального жилищного строительства.

В 2018-м банки выдали 1,5 млн ипотечных кредитов примерно на 3 трлн руб., это на 50% больше, чем в 2017-м, отметил Медведев.​

Премьер-министр также напомнил о переходе на эскроу-счета, который состоится в июле. Девелоперы будут получать от банков кредиты, а средства дольщиков получат только после завершения строительства.

«Это в принципе должно исключить появление новых обманутых дольщиков», — заявил премьер.

О том, что по мнению экспертов, из-за обязанности применять эскроу-счета квартиры в строящихся домах вырастут в цене, Медведев не рассказал.