Госдума ратифицировала Конвенцию по борьбе с размыванием налоговой базы

Государственная Дума 17 апреля ратифицировала Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития с

Она была разработана странами — участниками специальной группы ОЭСР. Минфин России подписал её в 2017 году, пишет «Парламентская газета».

Как отметил заместитель министра финансов Илья Трунин, конвенция будет способствовать противодействию реализации схем вывода прибыли из страны. Кроме того, документ позволит скоординировать усилия по реализации Плана BEPS — борьбы с размыванием налоговой базы и выводом доходов из-под налогообложения.

«Благодаря конвенции должно быть усилено противодействие злоупотреблениям межгосударственными соглашениями об избежание двойного налогообложения, когда прибыль искусственно перемещается в государства, где она не облагается налогом или облагается по пониженной налоговой ставке», — объяснил замминистра.

Конвенция предусматривает возможность применения её положений к 71 действующему межгосударственному соглашению об избежании двойного налогообложения, заключённому Россией. Двусторонние переговоры по каждому договору при этом проводить не нужно.

Также предусматривается, что Москва оставляет за собой право не применять отдельные положения Конвенции в отношении всех или части её соглашений.