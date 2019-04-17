50-рублевое пособие для женщин с детьми до 3-ех лет увеличится в размере

Сейчас женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, получают выплату за счет средств работодателя в сумме 50 рублей в месяц.

С 2020 года размер этого пособия планируют увеличить. Об этом рассказал премьер-министр Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета в Госдуме о работе правительства.

При этом, по словам Медведева, пособие должно носить адресный характер, передает ИА ТАСС.

«Мои коллеги сейчас готовят предложения, направленные на то, чтобы это пособие носило адресный характер, чтобы его реально получали те, кто в нем безусловно нуждается, чтобы это была весомая добавка в семейный бюджет. В ближайшее время эти предложения будут подготовлены, я обсуждал эту тему с Президентом страны», — добавил премьер-министр.