Яндекс.Касса запустила сервис для самозанятых

Платёжная система для бизнеса «Яндекс.Касса» добавила возможность принимать платежи на электронный кошелек для граждан, зарегистрированных как самозанятые лица.

Пока закон о самозанятых действует только для тех, кто работает в Москве, Московской области, Калужской области и Татарстане.

Для использования сервиса сначала надо зарегистрироватся как самозанятый через приложение «Мой налог» или Личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Затем создать идентифицируемый кошелек и отправить заявку на подключение в «Яндекс.Кассу» и ИНН. После проверки данных с клиентом свяжется менеджер и объяснит, как подключить сервис.

Кошелек можно использовать вместо банковского счета. Для этого можно разместить у себя на сайте форму или кнопку Яндекс.Деньги. Вам смогут платить с банковских карт, из кошельков на Яндексе и с баланса мобильного телефона. Комиссия зависит от способа оплаты (0-2%), взимать её будут с плательщика.

Есть у «Яндекс.Кассы» и интернет-эквайринг для самозанятых. Но при его использовании комиссию будет платить уже получатель денег, она составит 3,5% за каждый принятый платёж, принимать деньги можно с карт любых банков.

Стоит иметь ввиду, что использование новых сервисов Яндекса не избавляет от обязанности применять приложение «Мой налог» и формировать чеки для отправки в налоговые органы.