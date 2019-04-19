Для крымчан упростят оформление пенсии

Разработан законопроект, который предусматривает упрощение представления российским гражданам, постоянно проживавшим по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым или города Севастополя, госуслуги по установлению пенсии.

В настоящее время крымчанам госуслуга по установлению пенсии на основании сведений о стаже, содержащихся в системе индивидуального (персонифицированного) учета, по заявлению, поданному ими в электронной форме, не может быть предоставлена без их личной явки в территориальные органы ПФР с документами, подтверждающими их пенсионные права.

Такое положение дел ставит жителей Крыма и Севастополя в неравное положение по отношению к гражданам РФ, проживающим на остальной территории страны.

«Предлагаемые законопроектом изменения позволят данной категории граждан получить в электронном виде госуслугу по установлению страховой пенсии без личной явки в ПФР на основании сведений персонифицированного учета», — прокомментировал глава Минтруда Максим Топилин.

Руководитель министерства напомнил, что любой застрахованный гражданин может осуществлять контроль за полнотой и достоверностью сведений, содержащихся в его лицевом счете, через «Личный кабинет» на сайте ПФР или портал госуслуг.

Напомним, данный законопроект также обязывает крымских работодателей до 31.12.2021 предоставить в ПФР сведения о периодах работы или иной деятельности работающих у них граждан, которые имели место до регистрации этих граждан в системе обязательного пенсионного страхования.