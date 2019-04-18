Кремль, СНИЛС и хоккей - что общего?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обращении хоккеиста Павла Дацюка к Владимиру Путину с просьбой отменить поправки к закону «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования».

Спортсмен считает, что эти изменения угрожают национальной безопасности России, пишет Правда.Ру.

Дацюк написал обращение, в котором указал, что отмена бумажного СНИЛС и замена его электронным номером может привести к тому, что можно будет «манипулировать выбором и сознанием людей». По его мнению, личные данные граждан РФ, в том числе сотрудников органов безопасности, могут попасть в руки людей, которые «действуют против интересов России».

В Кремле заявили, что пока не получили документ.