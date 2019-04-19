Почту России оштрафовали на 2 млн. рублей за нарушение трудовых прав сотрудников

Сотрудников Почты России заставляют торговать продуктами, хотя такая обязанность не предусмотрена их трудовым договором.
Это и другие нарушения обнаружили трудинспекторы Нижегородской области при проверке регионального филиала почты.
Среди прочих нарушений:
- не проводятся в установленном порядке обучение и проверка знаний по охране труда;
- не проводятся психиатрическое освидетельствование водителей автомобилей, обязательные медицинские осмотры работникам рабочих профессий;
- в нарушение требований ст. 213 ТК, п. 15 Приложения 2 Приказа МЗСР № 302н от 12.04.2011 почтальоны были допущены до работы по реализации продуктов питания населению без обязательного медосмотра.
По результатам проверки выдано предписание, обязывающее «Почту России» устранить нарушения трудового законодательства. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов в общем размере 2 млн. 110 тыс. руб.
Проверки филиалов Почты России продолжаются, сообщает Роструд.