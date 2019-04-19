Почту России оштрафовали на 2 млн. рублей за нарушение трудовых прав сотрудников

С.В Зачем столько земли? У этого человека с головой всё нормально? (это тоже вопрос!)... У депутата обнаружилось 359 кв км земли

Над.К ПОДАРИЛИ сертификат на 20 тыс.А если она им не воспользуется, потому что ей не нужно то, что там ... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

SvetaAbramova Ну что делать. А может попробовать написать не об уточнении, а о зачете?... ИФНС отказывается уточнять платежи, ссылаясь на запрет Минфина

ledi002 причем тут вычет 1400? Этот вычет предоставляет работодатель своим работникам. Вычет только с под... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

Valeria1976 Я жалобу уже 2 раза писала. Один раз они спустили в саму налоговую, я писала в управление. Они мн... ИФНС отказывается уточнять платежи, ссылаясь на запрет Минфина

SvetaAbramova Он выкладывал адрес почты. fns-klerk@yandex.ru. Правда, сейчас молчит. И я не уверена ,что это он... ИФНС отказывается уточнять платежи, ссылаясь на запрет Минфина

Юксон Да, в письменной форме, под роспись причем. О том что она получила сертификат на 20 т.р. и с него... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

Shahinya При этом ни кто не отменяет преступлений, перегибов и сведения счетов на местах, за это то же кар... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Afrikan если Газпром заказчик - почему бы и нет? Золушка среди деклараций

ananasik-s Вот-вот: чем бухгалтер, работающий по ГПД, свободнее в своих действиях чем тот, что работает по Т... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

nadezhdap_kor тут вариантов нет и не будетВарианты есть, надеялись что до них не дойдет..... Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение

ananasik-s да, и компенсировать упущенную прибыль при отказе от заключения договоров с подозрительными клиен... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

Надежда-25 Да нормальная декларация. Только вот срок у нее нестандартный (20 число, а не 25, как НДС к приме... Золушка среди деклараций

StranNickII как-то 500 руб. за ноль дороговато) Золушка среди деклараций

Valeria1976 Светлана как найти Дмитрия... у нас такая же ситуация с уточнением платежа. Прям беда(((... ИФНС отказывается уточнять платежи, ссылаясь на запрет Минфина

Afrikan Какая же от нее польза? Например бухгалтер подрядился сдавать нулевки. Каждая нулевая декларация ... Золушка среди деклараций

Над.К а что разъяснять? Розница обязана будет применять ККТ, тут вариантов нет и не будет... Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение

Кошки Рyлят Помните историю изобретения автогена? Его объявили лженаучным изобретением и профанацией. Только ... 90% быстрых платежей закончились ничем

НатальяС Девять из десяти переводов через систему быстрых платежей были попыткой перевода средств по&... 90% быстрых платежей закончились ничем

spb.zaika И если ТСЖ все таки нужно будет купить кассу, то ее стоимость будет "зашита" в "общедомовые расхо... Важные поправки по онлайн-кассам прошли первое чтение