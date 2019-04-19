Стандартные вычеты по НДФЛ на детей предлагают увеличить

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manik Сертификаты 20 000Цветы 2 025Вычет 4 000Налог 2 343Еще можно вычет на ребенка 1 400... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

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Natalia M Ну почему же не сделать дарителей налоговыми агентами. Подарил - заплати за получателя НДФЛ и всё... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов

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Над.К Как мозги-то сейчас промывают сторонники сталинизма. Вот что страшно. И ведь не просто так это пр... Бухгалтеры должны следить за клиентами и замораживать их деньги

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Над.К Ну что я могу сказать - женщине подарили сертификат на 20000, а заплатить ей надо НДФЛ 2300, на ч... От женщины требуют уплатить НДФЛ с подаренного ей букета цветов