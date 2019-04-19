Стандартные вычеты по НДФЛ на детей предлагают увеличить

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект № 692088-7, который предусматривает поправки в ст. 218 НК в части увеличения стандартных вычетов.
Предлагаются следующие поправки:
Вычет
Сумма сейчас
Предлагаемая сумма
вычет для родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок
1-ый ребенок
1400
2500
2-ой ребенок
1400
2500
3-ий и т.д. ребенок
3000
4500
ребенок-инвалид
12000
12500
вычет для опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя
1-ый ребенок
1400
2500
2-ой ребенок
1400
2500
3-ий и т.д. ребенок
3000
4500
Ребенок-инвалид
6000
8000
Кроме того, предельную сумму дохода для предоставления вычетов предлагается повысить с нынешних 350 тыс. до 400 тыс. рублей.
Документ внесен для усиления социальной направленности системы стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям, имеющих несовершеннолетних детей, в целях реализации национального проекта по снижению в два раза уровня бедности в стране, отмечается в пояснительной записке.