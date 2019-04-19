Клерк.Ру

Стандартные вычеты по НДФЛ на детей предлагают увеличить

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект № 692088-7, который предусматривает поправки в ст. 218 НК в части увеличения стандартных вычетов.

Предлагаются следующие поправки:

Вычет

 

Сумма сейчас

Предлагаемая сумма

вычет для родителя, супруга (супругу) родителя, усыновителя, на обеспечении которых находится ребенок

1-ый ребенок

1400

2500

2-ой ребенок

1400

2500

3-ий и т.д. ребенок

3000

4500

ребенок-инвалид

12000

12500

вычет для опекуна, попечителя, приемного родителя, супруга (супругу) приемного родителя

1-ый ребенок

1400

2500

2-ой ребенок

1400

2500

3-ий и т.д. ребенок

3000

4500

Ребенок-инвалид

6000

8000

Кроме того, предельную сумму дохода для предоставления вычетов предлагается повысить с нынешних 350 тыс. до 400 тыс. рублей.

Документ внесен для усиления социальной направленности системы стандартных налоговых вычетов, предоставляемых работающим родителям, имеющих несовершеннолетних детей, в целях реализации национального проекта по снижению в два раза уровня бедности в стране, отмечается в пояснительной записке.

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