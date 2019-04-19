Какие госкомпании смогут не отдавать 50% прибыли

В правиле правительства для госкомпаний — направлять на дивиденды 50% прибыли по МСФО — появилось новое исключение.

Оно будет касаться тех случаев, когда санкции не позволяют компании выплатит такую прибыль, пишут «Ведомости». Какие именно санкции — неважно, нет и критериев, правительство просто примет нужное решение.

Правительство несколько лет добивается, чтобы госкомпании исправно платили в виде дивидендов существенную долю прибыли. В 2018 г. Минфину удалось это сделать: за 2017 г. 50% от чистой прибыли по МСФО заплатили все крупные госкомпании, кроме «Газпрома», который отделался 26%. Но Минфин смог наверстать упущенное — повысил газовой компании НДПИ.

В 2019 г. Минфин рассчитывает получить от госкомпаний почти 590 млрд руб. в виде дивидендов, а к 2021 г. довести эти поступления до 675 млрд. Однако есть риск, что государство получит на 70% меньше, предупреждал председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

На совещании в конце января Медведев еще раз поручил, чтобы при назначении дивидендов чиновники требовали от госкомпаний не менее 50% чистой прибыли. Правда, в распоряжении правительства по-прежнему не закреплена такая норма. Минфин и Минэкономразвития дважды пытались утвердить, что на дивиденды нужно направлять именно 50% прибыли, но пока в документе значится прежний минимум в 25%.

Некоторые госкомпании еще до появления нового исключения решили направить на дивиденды менее 50% прибыли. Это, в частности, снова «Газпром»: если верны прогнозы аналитиков, он распределит всего 17,46% прибыли по МСФО. Это минимум за пять лет.