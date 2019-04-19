Росфинмониторинг описал типовые схемы обналички

Зарплаты и материнский капитал, теневая инкассация и веерное обналичивание — такие типичные схемы описал недавно Росфинмониторинг и разослал по банкам.

Типологии носят информационный и рекомендательный характер: описанные в них схемы должны помогать банкам и другим участникам рынка лучше выявлять сомнительные операции, чтобы препятствовать их проведению. Все, кроме одной, касаются работы торговых предприятий

Сами банки этим уже почти не занимаются, все выставляют заградительные тарифы, особенно на переводы крупных сумм со счетов компаний на счета физлица. А у торговле есть неучтенная выручка и нет контроля ЦБ, пишут «Ведомости».

Торгово-розничные предприятия, автосалоны, развлекательные центры, сети аптек заключают с номинальными фирмами договоры на оказание услуг инкассации, а также агентские договоры, договоры комиссий и др., пишет Росфинмониторинг в одной из методологий. Свою наличную выручку предприятия передают «теневым инкассаторам» — предположительно за процент, — а те продают ее заказчикам наличных. Одновременно эквивалентные суммы поступают от номинальных фирм на счета торговых предприятий.

Для придания законного вида этим операциям участники схемы все чаще используют договоры, исполнение которых предполагает уплату НДС (например, поставка товаров с актами их приема-передачи). Характерная особенность этих схем — «ломка» назначения платежа: деньги на счета номинальных фирм поступают, например, за строительные материалы, оборудование или услуги, а расходуются они на оплату продуктов питания. Часто это выглядит как то, что компания продала гипсокартон за наличные, выручку отдала посредникам, а на свой счет получила сумму, эквивалентную стоимости проданного гипсокартона, говорит источник «Ведомостей».

Обналичкой грешат и рестораны, указывает топ-менеджер небольшого банка: нередко просят посетителей заплатить наличными под видом сбоев с эквайрингом. Затем пробитые чеки аннулируются как ошибочные, выручка продается. Деньги же на счетах появляются от каких-то компаний по нарисованным договорам, говорит он. Рестораны в регионах часто даже не устанавливают терминалы для приема карт.

Описана Росфинмониторингом и схема с зарплатой. Как правило, организация перечисляет свои средства из банка, где она решила добровольно закрыть счет. Деньги уходят физлицам под видом выплаты аванса по зарплате без уплаты НДФЛ и других обязательных платежей в бюджет. Таким образом, как минимум единоразово происходит беспрепятственное перечисление средств.

Происходит обналичивание и под видом «зарплатных проектов». В этой схеме юрлица, созданные, как правило, незадолго до проведения операций, переводят на карты большого числа физлиц сумму, существенно превышающую годовую зарплату по отрасли. Люди снимают эти деньги в банкоматах сторонних банков в крупных городах и сдают их заказчику.

Незаконным обналичиванием занимается не только бизнес, продающий свою выручку, но и население. В частности, люди обналичивают материнский капитал, предоставляемый государством и который можно тратить только на определенные цели – например, на образование детей, улучшение жилищных условий.

Одна из схем его обналичивания проходит под видом оказания консультативной или юридической помощи, пишет Росфинмониторинг. В этом случае организации ищут клиентов – владельцев сертификатов на получение материнского капитала, которые хотят обналичить их. С ними заключается договор на приобретение жилья, который затем проходит государственную регистрацию, описывает схему служба. После предоставления документов в Пенсионный фонд и принятия решения о выплате средств продавец снимает их наличными и передает владельцу сертификата заранее оговоренную сумму. Вскоре права на приобретенное жилье возвращаются продавцу на основании договора дарения, пишет Росфинмониторинг. Иногда в роли продавцов выступают родственники владельцев сертификатов.

Обналичивание часто используется в схемах отмывания доходов, также оно обеспечивает работу теневой экономики (выплаты серых зарплат, уклонение от уплаты налогов), пишет Росфинмониторинг в отчете о национальной оценке рисков легализации преступных доходов. Значительная доля наличных в экономике обусловлена в том числе экономической моделью и особенностями страны, признает служба. А анонимность расчетов и возможность оплачивать ими крупные покупки делают наличные популярными при совершении преступлений и усложняют процесс расследования.