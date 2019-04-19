Задержан главный акционер банка «Югра»

Следственный комитет задержал мажоритарного владельца банка «Югра», сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств банка в сумме 7,5 млрд рублей по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Статья предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

В сентябре прошлого года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал «Югру» банкротом и открыл конкурсное производство сроком на один год. На момент отзыва лицензии Хотину принадлежало 52,5% акций банка.

По информации ЦБ, банк выдал не менее 200 миллиардов рублей кредитов компаниям, объем реального бизнеса которых не соответствовал величине займов, а те направляли средства на связанные с Хотиным бизнес-проекты.