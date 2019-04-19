Россия пока не добилась нужного уровня самообеспеченности продовольствием

России не удалось выполнить все требования доктрины продовольственной безопасности в 2018 году. В зоне риска находятся три сегмента сельхозрынка –– речь о молоке, картофеле и соли.

Правительство утвердило доктрину продовольственной безопасности в начале 2010 года, она действует до 2020-го. Необходимое соотношение отечественной и импортной продукции в стране было рассчитано, чтобы чиновники могли ясно понимать, какие рынки находятся в зоне риска.

Однако отечественные производители до сих пор поставляют недостаточно собственной продукции для обеспечения населения. Это следует из проекта доклада Минсельхоза, с которым ознакомились «Известия».

Согласно документу, в 2018 году на внутреннем рынке удельный вес российского молока составил 84,2% при пороговом значении не менее 90%. Еще ниже показатель по соли — 64,2% (а нужно не менее 85%). Несколько не дотянул до нужной цифры и картофель — 94,9% (доктрина предусматривает не менее 95%). При этом выполнены показатели по производству отечественного зерна (99,4% при норме 95%), сахара (95,6% при норме 80%), масла растительного (81,5% при норме 80%), а также мяса и мясопродуктов (92,8% при норме 85%).

Сейчас российские власти пересматривают доктрину продовольственной безопасности. Новый документ будет учитывать экономические ограничения, вступление России в ВТО, а также более тесное взаимодействие стран в рамках ЕАЭС. Продовольственную независимость страны будут оценивать с точки зрения не только самообеспеченности, но и экспортного потенциала отраслей. Также будет проанализирована физическая и экономическая доступность продуктов для граждан.