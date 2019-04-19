В России появятся частные кладбища

Минстрой завершает работу над новым законом «О похоронном деле». Доработанный документ с правками разослан на финальное ознакомление экспертам, с ним ознакомилась «Российская газета».

Новшеством закона является появление в России частных кладбищ. Речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве, говорят эксперты. На государственной земле будет организовано новое кладбище. У него будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги.

Новая система организации похоронного дела поможет устранить и грубые нарушения на этом рынке. Сейчас работать на нем может кто угодно. К примеру, свои услуги предлагают медучреждения, в которых нередко устраивают выставку ритуальных товаров. При этом у них приоритет, так как врачи фиксируют факт смерти и имеют контакты родственников.

Также медицинским организациям хотят запретить готовить умерших к захоронению. А ритуальным бюро нельзя будет оказывать услуги на территории медучреждений. Исключение составляют случаи, когда это разрешает регион. Запрещаются организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медорганизаций и на расстоянии менее 50 метров от них.

Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы. А оказывать такие услуги смогут только по инициативе организатора похорон. Это поможет исключить случаи, когда наиболее активные представители ритуального бизнеса сначала берутся за дело, а потом выставляют родственникам счет.

Прописываются правила организации бесплатных похорон. Так, бесплатно родственники могут оформить документы, необходимые для погребения. Им гарантируются предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по указанному адресу. Бесплатно тело готовят к захоронению, транспортируют до кладбища или крематория, захоранивают или кремируют. Предметы, отличающиеся от предложенных, к примеру, лучшего качества, родственникам придется оплатить самостоятельно. С другой стороны, предоставить предметы или оказать работы из гарантированного перечня частично нельзя.

Среди минусов документа эксперты отмечают низкую стоимость пособия на погребение. Все работы должны быть сделаны на сумму 5946,47 рубля. Эта сумма установлена документом и будет ежегодно индексироваться с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен.

Гарантированный перечень могут получить родственники неработающих, участников ВОВ и военнослужащих и еще ряда категорий. Родственники покойного могут им не пользоваться, а взять пособие на погребение деньгами. Тогда та же сумма будет выплачена им в день обращения со справкой о смерти и в течение полугода с момента смерти родственника.