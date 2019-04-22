Кто относится к самозанятым гражданам

К числу самозанятых, в частности, относятся граждане, которые без привлечения наемных работников оказывают услуги физлицам для их личных, домашних и иных подобных нужд.

Разъяснения на этот счет дает УФНС по Республике Саха (Якутия).

Изначально самозанятыми именовались лица, которые самостоятельно обеспечивали себя работой в рамках гражданско-правовых договоров. Исходя из такого широкого понимания к самозанятым гражданам относятся:

1) ИП;

2) адвокаты, нотариусы, арбитражные управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в установленном порядке частной практикой;

3) иные граждане, которые, как правило, выполняют работы или оказывают услуги по гражданско-правовым договорам и получают за это вознаграждение.

В настоящее время принимаются меры по легализации приносящей доход деятельности физлиц, которые не поставлены на учет в налоговых органах. В связи с этим понятие «самозанятые лица» все чаще используется в узком значении и охватывает только последнюю из перечисленных категорий граждан. В частности, к ним относятся те, кто оказывает услуги другим физлицам для личных, домашних и других подобных нужд.

Отдельные виды предпринимательской деятельности граждане могут осуществлять без регистрации в качестве ИП.

В частности, это относится к оказанию следующих услуг физлицам для личных, домашних и иных подобных нужд:

— по присмотру и уходу за детьми, больными, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации;

— по репетиторству;

— по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

По общему правилу, с полученных доходов самозанятые граждане обязаны уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13% .

В настоящее время порядок ведения деятельности самозанятыми гражданами законодательно закреплен в:

— п. 70 ст. 217 НК — освобождение от уплаты НДФЛ для самозанятых граждан;

— подп. 3 п. 3 ст. 422 НК — освобождение от уплаты страховых взносов для самозанятых граждан;

— п. 7.3 ст. 83 НК — постановка на учет самозанятого лица в ФНС;

— п. 2 ст. 84 НК — документы о начале или прекращении деятельности самозанятого лица в ФНС не выдаются;

— подп. 13 п. 1 ст. 102 НК — факт постановки на учет или снятия с учета самозанятого гражданина не является налоговой тайной.

В 2017 - 2019 гг. оказывать данные услуги без статуса ИП можно при условии уведомления налогового органа и если не привлекаются наемные работники. Такие самозанятые граждане ставятся налоговым органом по их месту жительства (месту пребывания) на учет и освобождаются от уплаты НДФЛ и страховых взносов.

Так, по данным УФНС в Якутии количество самозанятых граждан, вставших на учет и получивших освобождение от уплаты НДФЛ и страховых взносов, за 2018 год составляет 10 человек, в том числе:

3 – по присмотру за детьми, больными, а также пожилыми людьми, достигшими 80-летнего возраста;

7 – по репетиторству.