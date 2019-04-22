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За 2018 год физлица получат уведомления об уплате налогов по новой форме

С 1 июня 2019 года вступает в силу Приказ ФНС № ММВ-7-21/814@ от 18.12.2018, которым внесены изменения в форму налогового уведомления на уплату имущественных налогов физлицами (земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физлиц).

Новые поправки оптимизируют форму налогового уведомления, поскольку предусматривают отказ от формирования и печати вместе с уведомлением отдельных платежных документов на уплату налогов. При этом в самом налоговом уведомлении будет включена информация, необходимая для перечисления налогов.

Кроме того, в налоговом уведомлении в разделе с расчетом (перерасчетом) земельного налога графа «Не облагаемая налогом сумма» заменена на «Налоговый вычет», а из раздела с расчетом (перерасчетом) транспортного налога исключена информация о размере доли в праве.

Напомним, недавно ФНС начала разработку нормативного акта, которым будет изменена форма уведомления на уплату имущественных налогов физлиц.

 

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