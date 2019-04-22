Что будет с 50-рублевым пособием для сотрудниц с детьми до 3 лет: нам интересно ваше мнение

На днях Дмитрий Медведев заявил, что выплата в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, будет повышена и выплачивать ее будут адресно — только нуждающимся.

Напомним, в настоящее время это пособие составляет 50 рублей и платится за счет средств работодателя.

На сколько сумму планируют увеличить и кто ее будет платить — пока неизвестно. Наши читатели, обсуждая эту новость, делали разные предположения.

Давайте повангуем вместе. Предлагаем вам принять участие в опросе, а время потом покажет, насколько вы были близки к истине.