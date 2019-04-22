Автобусы подключат к «Платону»

На федеральном портале опубликован проект Постановления, подготовленный Минтрансом, который предусматривает проведение эксперимента по мониторингу пассажирских перевозок.

Планируется создание единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок, обеспечивающей учет и контроль пассажиров, транспортных средств перевозчиков, бронируемых и продаваемых билетов.

Пока в качестве эксперимента в период до 15 октября 2019 года для обеспечения отслеживания перемещения транспортных средств в рамках эксперимента предусматривается использование системы «Платон».

Отмечается, что перевозчики принимают участие в эксперименте на добровольной и безвозмездной основе.

Проектом предлагается наделить при проведении эксперимента функциями оператора Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок на безвозмездной основе ООО «Технопасс», которое является дочерним обществом ООО «РТИТС» (оператор «Платона»).

В рамках эксперимента будет осуществляться:

1)мониторинг и контроль транспортных средств М2 и М3 (автобусов), осуществляющих межрегиональные пассажирские перевозки;

2)мониторинг и контроль бронируемых и продаваемых билетов на всех этапах перевозки;

3)мониторинг и контроль пассажиров, путем подключения к Единой федеральной системы мониторинга и контроля пассажирских перевозок мобильных устройств регистрации пассажиров и систем подсчета пассажиров на борту транспортного средства.